Em declarações à TSF, Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, exigiu a demissão do presidente do Sporting, considerando que “com Bruno de Carvalho não há paz no Sporting”.

Marta Soares adiantou ainda que vai marcar uma reunião para esta segunda-feira para decidir como deve o clube proceder caso Bruno de Carvalho não se demita.

O presidente da mesa referiu também que “estão esgotadas as hipóteses de manutenção da atual presidência” do clube. “Os sócios deram o sinal. Os sócios disseram aquilo que querem”, referiu.