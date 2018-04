A desobediência de Lula

Ao contrário de outros – que festejaram ruidosamente e abriram garrafas de champanhe – não fiquei contente por ver Lula da Silva a caminho da prisão. Chamemos-lhe compaixão ou humanidade, mas custa-me ver um homem de 72 anos, que apesar das origens humildes chegou ao vértice do poder no seu país, ser condenado a passar 12 anos dos seus últimos anos de vida no cárcere.

Também não sou completamente insensível a que, no seu consulado, Lula tenha tirado da pobreza 20 ou mais milhões de brasileiros. Trata-se, é certo, de um dos argumentos mais repetidos pelos seus defensores para misturar as águas da política e da justiça – mas o facto de ter reduzido a pobreza suscita-me simpatia pela personagem.

Para terminar, um apartamento no valor de um milhão de euros no equivalente à Costa da Caparica parece-me uma fraca “recompensa” para um ato de corrupção ao mais alto nível.

Dito isto, importa mencionar duas coisas que jogam contra Lula. A primeira é que não se compreende como alguém que foi presidente de um país, ao sair do poder queira desrespeitar as regras da democracia e desafie as mesmas instituições de que antes foi o responsável máximo. Por outras palavras, é muito grave que um antigo presidente incite à desobediência.

A segunda questão tem que ver com o fim do clima de impunidade. Goste--se ou não de Sérgio Moro, o juiz que mandou prender Lula, ele contribuiu de forma decisiva para expor a corrupção endémica no Brasil. Corrupção essa que, tanto quanto sabemos, encontrou condições ideais para crescer e multiplicar-se durante a governação do PT de Lula.

Não sei avaliar se as provas contra o antigo presidente brasileiro são ou não concludentes. Mas sei que foi julgado e condenado por dois tribunais. Sei também que há testemunhas que o incriminam. E, sobretudo, sei que o PT se tornou um foco de corrupção descarada durante a presidência de Lula. Seria, pois, muito estranho que o líder do partido não tivesse nada a ver com isso.