Este domingo e numa altura em que os ânimos pareciam estar mais calmos para os lados de Alvalade, BdC decide fazer uso, mais uma vez, das redes sociais para criticar a atitude levada a cabo por parte dos jogadores. Numa longa mensagem deixada no seu Facebook, a cerca de duas horas da recepção ao Paços de Ferreira, o presidente leonino defendeu que os jogadores “mancharam o bom nome do Presidente e do Clube”. Posto isto, o líder dos leões anunciou que “serão mantidos os processos disciplinares” já que “chegou à conclusão que a suspensão imposta aos atletas, não teria efeito de castigo mas apenas serviria para ser mais uma desculpa para que não pudessem cumprir as suas funções e as obrigações para que são pagos”.

“O Presidente foi claro e reafirmou que no Sporting CP não podemos estar perante grupos de atletas que se queiram comportar de forma sobranceira, e que têm, de uma vez por todas, que se focar na obrigação e missão de conquistar títulos e agradar e fazer felizes os Sócios e Adeptos do Sporting CP. Não podemos compactuar com joguinhos de “bastidores” internos, prejudicando os grupos e com atitudes de “ameaças e pressões” a colegas”, pode ainda ler-se na publicação feita na página oficial de Bruno de Carvalho.

Na mesma mensagem, o líder leonino garante: “O Presidente faz e age como quer e onde quer, sendo que a única coisa que o move é e será sempre a defesa dos superiores interesses do Sporting CP e honrar a confiança dos Sócios que o elegeram”; “O Presidente não age a mando nem de atletas, nem de treinadores, nem de presidentes ou membros de outros órgãos sociais” e “O Presidente exigirá sempre, pelas formas que considere adequadas, a excelência, a atitude, o compromisso e o respeito pelas hierarquias e autonomias e, sobretudo, por aqueles que são de facto o maior activo e património do Clube, os seus Sócios e Adeptos”.