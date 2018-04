De acordo com o site da ANA - Aeroportos foram cancelados quatro voos da TAP esta tarde. Entre eles estão duas ligações para o Brasil e ainda Luxemburgo e Cabo Verde.

A TAP apenas diz lamentar a situação e garante que tudo está a ser feito para minimizar o impacto juntos dos passageiros.

Nas últimas semanas, a TAP tem cancelado vários voos e justificado a situação com "razões operacionais". Mas sabe-se que em questão tem estado o descontentamento de vários trabalhadores. No final de mês passado, os pilotos da TAP decidiram cortar nas horas extra e o caos instalou-se. Com o planeamento de vários voos a depender diretamente da troca de férias e do adiamento de dias de descanso, foi muito fácil chegar ao cancelamentos de voos.