Depois de um ataque químico na Síria ter feito dezenas de mortos, incluindo mulheres e crianças, Trump reagiu no twitter e condenou os responsáveis pelo ataque.

“A área da atrocidade está em confinada e cercada pelo exército sírio, tornando-a completamente inacessível ao mundo exterior. O presidente Putin, a Rússia e o Irão são responsáveis pelo apoio do Animal Assad. Grande preço a pagar. Abram a área imediatamente para ajuda médica e verificação. Outro desastre humanitário sem motivo algum. DOENTE!", escreveu Trump nas redes sociais.

Recorde-se que a aviação síria bombardeou hoje a última bolsa de resistência rebelde perto de Damasco.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018





....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018





Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018