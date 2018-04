A agência oficial Sana informou que as autoridades sírias chegaram a acordo com o grupo Exército do Islão, para pacificar Douma.

Este acordo implica a retirada completa dos “sequestrados” de Douma, em troca da saída dos “terroristas” para Jarabulus, no norte da província de Alepo.

Recorde-se que a aviação síria bombardeou, pelo terceiro dia consecutivo, a última bolsa de resistência rebelde perto de Damasco.

No entanto, a Síria e a Rússia já vieram negaram qualquer uso de armas químicas no ataque a Douma.