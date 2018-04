Camilla chegou ao dia final em Zarautz na luta pelo triunfo, mas acabou por perder nas meias-finais para a local Leticia Canales Bilbao. Num heat onde a melhor onda foi da surfista portuguesa, com um 7,43 (máximo de 10), a surfista basca acabou por levar a melhor por apenas 60 centésimos de ponto, terminando com um score de 13,10 (máximo de 20) contra 12,50 da surfista de Cascais.



Com este resultado, Camilla Kemp conseguiu amealhar 840 pontos para o ranking feminino de qualificação, cimentando a sua posição no top 50 mundial. Tal como aconteceu com a bicampeã nacional em título Carol Henrique, que somou 630 pontos. Teresa Bonvalot continua a ser a melhor portuguesa no ranking, permanecendo no 10.º lugar.



As outras portuguesas em prova foram Yolanda Hopkins (13.ª) e Leonor Fragoso (25.ª). Já na prova masculina o melhor surfista nacional foi Nic Von Rupp, que alcançou o 13.º posto. Destaque ainda para Miguel Blanco e Ruben Gonzalez, que terminaram ambos no 17.º lugar. Dessa forma, Blanco subiu alguns lugares no ranking, aproximando-se do top 50 mundial e reforçando o estatuto de melhor português no WQS.



Afonso Antunes e Henrique Pyrrait, ambos no 25.º posto, Frederico Magalhães e Eduardo Fernandes, ambos no 33.º lugar, Raul Borman e Pedro Coelho, ambos no 49.º lugar, Pedro Henrique, Francisco Almeida e Gonçalo Vieira, todos no 65.º lugar, Francisco Duarte (81.º) e Simão Penha (97.º) foram os outros portugueses em prova.



A "armada lusa" prepara-se agora para competir em casa, uma vez que entre 24 e 29 de abril Santa Cruz recebe um importante QS3000, que vai contar com dezenas de portugueses em prova.