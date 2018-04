O militar português "sofreu ferimentos ligeiros", na República Centro Africana, na sequência de uma granada ofensiva durante uma operação de tomada de edifícios sob controlo de um grupo armado, em Bangui, informou o porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas (EMGFA), o comandante Pedro Coelho Dias, em declarações à RTP.

No entanto, a mesma fonte adiantou ainda que o português "está bem e a recuperar favoravelmente". De acordo com o comandante, o militar ficou com estilhaços nas costas, na zona da omoplata.