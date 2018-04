O Benfica venceu este sábado, no Bonfim, o Vitória de Setúbal por 2-1, num jogo para a 29ª jornada da I Liga.

O marcador foi inaugurado pela equipa da casa: aos 3’ Costinha fez o 1-0 para o Setúbal.

Aos 28’, o Benfica chegou ao empate: Raúl Jiménez fez o 1-1.

Já nos descontos, o mexicano depois de falta sobre Salvio na grande área do Setúbal, o mexicano voltou a marcar e fixou o resultado final no 2-1.

O Benfica reforça a liderança do campeonato, com mais quatro pontos que o FC Porto, que só joga amanhã no Dragão contra o Desportivo das Aves.