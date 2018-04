O corpo humano responde e reage a diversas situações de forma surpreendente, mas há ações que são tão comuns que acabam mesmo por ser desvalorizadas. No entanto, há uma explicação para tods elas.

Existem diversos fatores que podem causar danos no corpo humano e, portanto, há vários mecanismos de defesa que servem para contrariar esses perigos.

Soluços

Os soluços são causados quando se come ou se bebe alguma coisa muito depressa e passam pelo sítio errado, provocando a irritação do nervo neumogástrico. Portanto, o soluço serve para avisar o organismo que os alimentos e as bebidas devem ser ingeridos com calma, para não causar a irritação deste mesmo nervo. O soluço serve para avisar o organismo que algo de errado está a ocorrer.

Espirros

O espirro serve para remover do organismo tudo aquilo que não é necessário, como é o caso de micróbios, poeiras, alergénios, etc. O espirro é causo através da passagem nasal.

Lágrimas

Servem para remover certas irritações dos olhos e também servem como um mecanismo de defesa para ventilar o sofrimento emocional que se sente.

Arrepios

Os arrepios fecham os poros da pele que servem para reduzir o calor do corpo humano.

Convulsões mioclônicas

Estas convulsões acontecem, geralmente, quando estamos a dormir. Isto acontece quando o corpo humano está demasiado relaxado ou cansado e faz com que a respiração diminua e, consequentemente, o cérebro interpreta esta ação como um sinal de morte, quando na verdade a pessoa está apenas a entrar numa fase de profunda sensação de relaxamento e descanso. O corpo humano sente então a necessidade de abanar o corpo para o ‘acordar’.

Bocejo

O bocejo fornece ao cérebro mais oxigénio e ajuda a relaxar quando a pessoa está demasiado cansada.

Pele enrugada

Acontece quando estamos dentro de água durante muito tempo. A pele tende a enrugar, para que estas superfícies molhadas se tornem mais escorregadias e o corpo aumente a resistência ao frio, protegendo o organismo de qualquer acidente.

Perda de memória

Acontece em casos excessivos, mas o objetivo do corpo humano em fazer isto é apagar, ou pelo menos tentar, as experiências mais dolorosas que apenas causam dor às pessoas. Não é uma doença, mas sim uma forma de proteção do organismo.

Pálpebras agitadas

Esta ação ocorre devido ao stress, à desidratação, à falta de sono e também ao excesso de consumo de álcool e café.