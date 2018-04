Os últimos dados revelados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostram que foram detetados mais cinco casos de sarampor em Portugal.

Assim, até ao momento estão confirmados 102 casos – destes, 97 já estão curados.

Para além disso, a DGS diz que há 34 casos sob investigação, o que mostra que o número de pessoas poderá voltar a subir.

A DGS diz ainda que houve 220 casos – após análises laboratórias, verificou-se que as pessoas em causa não tinham sido infetadas com o vírus do sarampo.