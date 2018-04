A suspensão dos 19 jogadores pelo presidente, Bruno de Carvalho, ontem no facebook já foi oficializada por e-mail.

Os jogadores receberam as notas de culpa informando sobre as infrações disciplinares de que foram protagonistas.

A resposta dos jogadores às notas de culpa terá, agora, de ser dada no prazo máximo de dez dias úteis.

A reunião dos jogadores suspensos com a direção do clube e a equipa técnica marcada entretanto, resultou no adiamento na conferência de imprensa, que deverá realizar-se às 18h.