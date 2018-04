Além do Manchester City (ler páginas 46-47), outro gigante europeu pode celebrar a conquista de mais um campeonato este fim de semana: o Bayern Munique. Os bávaros têm 17 pontos a mais que o segundo classificado, o Schalke 04, e só precisam de vencer no terreno do tranquilo Augsburg (décimo classificado) para celebrar a conquista do sexto campeonato consecutivo.

E a temporada até nem começou de feição. À sétima jornada, o Bayern estava a cinco pontos do líder, na altura o Dortmund, e uma derrota por 3-0 em Paris, para a Liga dos Campeões, acabou por custar o lugar a Carlo Ancelotti. A solução encontrada pela direção do gigante de Munique foi... a mesma de sempre: Jupp Heynckes, habituado a ser o bombeiro do clube. E a verdade é que o Bayern explodiu para mais uma temporada de completo domínio interno - e igualmente bem sucedida na Champions, onde está perto das meias-finais.

A confirmar-se, este será o quarto título alemão para o veterano técnico, que passou sem deixar saudades no Benfica entre 1999 e 2000 mas que já conquistou, entre outros troféus ‘menores’, duas Ligas dos Campeões.