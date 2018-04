Um acidente no Canadá entre um camião e um autocarro onde seguia a equipa juvenil de hóquei no gelo Humboldt Broncos vitimou 14 pessoas.

Segundo as autoridades, citadas pela BBC, o autocarro transportava 28 pessoas e entre as vítimas mortais está o motorista. As 14 que sobreviveram apresentam ferimentos graves e estão a ser seguidas no hospital.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, já reagiu à tragédia no Twitter. "Não consego imaginar aquilo que estes pais estão passar, e as minhas condolências vão para todos os afetados por esta terrível tragédia", escreveu.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08