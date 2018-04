Nordahl Lelandais, o cidadão francês que foi acusado do homicídio de Maëlys, a menina lusodescendente que desapareceu no verão passado de uma festa de casamento, revelou que a matou com uma bofetada que lhe deu quando esta entrou em pânico dentro do carro.

Segundo uma fonte próxima do inquérito, a menina entrou no carro para ver os seus cães, mas no caminho terá entrado em pânico e pedido para regressar. O homem contou que deu “uma bofetada com as costas da mão, violenta, na cara” da menina que estava sentada ao seu lado.

Quando viu que Maëlys estava inanimada, parou e ao verificar o pulso descobriu que “ela já não respirava”, colocando-a num barracão perto da casa dos seus pais, trocando os “seus calções manchados de sangue” e acabando por regressar à festa de casamento.

Esta versão “é audível” e, segundo declarou outra fonte próxima do caso à agência AFP, as investigação ainda estão em curso.