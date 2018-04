O Sporting prepara-se para entrar em campo no domingo, frente ao Paços de Ferreira, com uma equipa constituída quase exclusivamente por jogadores da equipa B. O cenário, que parece quase surreal, foi confirmado ao "Correio da Manhã" por uma fonte oficial do clube leonino.

Tudo isto devido ao comunicado partilhado pela quase totalidade do plantel principal dos leões, onde manifestava o seu desagrado para com as duras críticas feitas aos jogadores no Facebook por Bruno de Carvalho, na sequência da derrota em Madrid frente ao Atlético (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Neste momento, foram já 19 os atletas a partilhar o documento: Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson Martins, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel, Ristovski e Fábio Coentrão.

Pouco depois do documento começar a ser partilhado pelos jogadores, Bruno de Carvalho colocou nova publicação no Facebook - esta apenas visível para quem se encontra na lista de amigos do presidente leonino - a atirar-se aos jogadores, chamando-os de "meninos amuados" e "mimados" e anunciando a sua suspensão imediata e sujeição a medidas disciplinares.