Coaching, essa nova palavra bonita

Temos vindo a assistir com cada vez mais frequência à introdução de palavras e profissões no nosso léxico que refletem o aperfeiçoamento de técnicas de vendas, de estratégias de marketing agressivas e de conceitos que, de tão lucrativos, me parecem estar a ser banalizados. Uma introdução feita pelos chamados entendidos na matéria – iluminados que mostram aos outros como é que se faz bem feito sem fazerem parte do risco. A área da consultoria, por exemplo, tornou-se de há uns anos a esta parte um maná, acima de tudo porque é uma forma fantástica de ganhar dinheiro dando opiniões e formulando soluções para outros sem que isso implique, no caso de o resultado ser uma desgraça, assumir quaisquer prejuízos ou dívidas.

Hoje em dia, todos são consultores de alguma coisa. Dão opiniões e ensinam como se faz. Mas se olharmos com atenção, muitas vezes, as pessoas que assumem esse papel não trazem no seu histórico casos de sucesso que lhes permitam, à partida, assegurar uma credibilidade de que sabem fazer bem feito, de que normalmente onde tocam se transforma em ouro ou que à custa das suas “doutas” opiniões se retiram grandes casos de sucesso ou exemplos de grandes feitos empresariais ou sociais. A facilidade com que a palavra se abstrai da indexação do resultado final leva a que, de facto, seja um mercado bastante apetecível, até porque permite por variadas vezes enganar e iludir os mais inseguros, indecisos ou que passam por momentos de desespero em busca de algo ou alguém que lhes ajude a resolver problemas.

Esse novo “negócio da China” diversificou-se e hoje em dia é ver consultores em todas as áreas. Mais recentemente, e com a procura obsessiva por uma maior libertação espiritual e com o crescimento de conflitos relacionados com as dificuldades que temos em nos integrarmos na sociedade, apareceu em força o coaching. Para quem não sabe, este inglesismo é “um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas para alcançar um objetivo pessoal ou profissional” – ou seja, pessoas que ajudam outras a atingir objetivos e a encontrarem soluções para os seus problemas.

Esta inolvidável descoberta que nos permite “produzir resultados extraordinários na nossa vida, carreira, negócio ou organização” através de reuniões, sessões e acompanhamento personalizado faz-me lembrar quase o discurso da IURD nos seus conhecidos plenários. Segundo a Associação Portuguesa de Coaching, este destina-se a “todas as pessoas ou organizações que pretendam atingir mais rapidamente os seus sonhos”. Estas sessões são dadas muitas vezes por pessoas que trazem um percurso de insucesso quer pessoal quer profissional, algumas delas que não sabem fazer mais nada na vida e, de repente, encontraram uma forma de ganhar dinheiro fácil.

Como diz o meu amigo Gigi, “aldeamentos viraram resorts, esplanadas viraram lounges, termas são agora spas, sociedades são parcerias, a moda virou conceito e, se for em três cidades, é um conceito transversal, e um staff sorridente virou RP ou especialista em comunicação”. Parece que também a psicologia virou coaching. Com que experiência? Zero. Algumas, só porque aparecem na televisão, já escrevem livros de autoajuda. Será que uma pessoa com verdadeira capacidade de produzir e construir pode, aos 30 ou 40 anos, dedicar-se quase exclusivamente a dar palestras sobre como fazer bem as coisas? Como se relacionar com o seu namorado ou marido? Não será melhor começarmos a voltar um pouco à base e a pensar pela própria cabeça?