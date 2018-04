O plantel do Sporting manifestou, na tarde desta sexta-feira, o seu descontentamento para com as palavras de Bruno de Carvalho na sua conta pessoal de Facebook na noite de ontem, minutos após o desaire leonino em Madrid frente ao Atlético (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Praticamente todos os jogadores do plantel principal dos leões publicou exatamente o mesmo comunicado na rede social Instagram, no qual expressam o seu desagrado para com o presidente do Sporting. "Em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado por vir a público as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo", escrevem os atletas.

Bruno de Carvalho, recorde-se, teceu duras críticas a vários jogadores, como Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, Bas Dost ou Montero, chegando mesmo a insinuar que Dost e Coentrão viram amarelo de forma propositada para não jogar na segunda mão em Alvalade.

A publicação partilhada pelo plantel leonino: