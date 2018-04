O valor do petróleo está constantemente a aumentar e por essa razão é difícil de conseguir poupar alguns euros quando tem de abastecer o carro. No entanto, existem algumas dicas que pode seguir para poupar.

Veja quais são.

- Preço: o valor do combustível está sempre a mudar, por isso esteja atento e compare os preços nos postos de abastecimento perto de sua casa e do seu trabalho. Analise as várias ofertas para conseguir abastecer o carro num sítio mais económico.

- Escolher a altura certa para abastecer: de manhã cedo ou à noite são as melhores alturas do dia para abastecer o seu carro porque como a temperatura está mais fresca, o combustível está mais densa e como paga por cada litro de gasolina estará a abastecer mais e a pagar menos.

- Velocidade: se conduz a alta velocidade o seu carro consome combustível mais rapidamente. Opte por conduzir mais devagar para poupar.

- Ar condicionado: não esteja constantemente a ligar e a desligar o ar, pois isso consome mais combustível.

- Sol: caso estacione o seu carro ao ar livre, escolha sempre a sombra, porque se o carro ficar ao sol a gasolina está mais propensa a evaporar.