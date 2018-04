Lula da Silva disse, em declarações ao jornal Folha de São Paulo, que não se vai entregar às autoridades em Curitiba.

O mesmo jornal indica que falou com o antigo presidente do Brasil pelas 08h30 desta sexta-feira (12h30 em Lisboa) e que este afirmou que não vai cumprir a ordem do juiz Sérgio Moro de se entregar até às 17h de hoje.

"Em rápida conversa telefónica, o 'petista' disse que estava tranquilo, bem disposto, e que já tinha feito seus exercícios matinais como faz todos os dias", escreve a mesma publicação.

Recorde-se que hoje foi entregue, pela defesa de Lula, um novo pedido de habeas corpus.