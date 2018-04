Último prego na esperança

Quem ande distraído saiba que o mais importante na questão do ex-presidente Lula da Silva não é de natureza jurídica. Não quero sequer negar que o líder do PT possa ter estado envolvido em atos de corrupção. Parece que é mais fácil passar um rico por um buraco de uma agulha que encontrar um político brasileiro que não tenha estado envolvido em esquemas mais ou menos obscuros para ser eleito ou governar. E sendo Lula um político, o silogismo parece fácil.

Quero só dizer que a condenação do líder trabalhista pouco tem a ver com Lula ser ou não corrupto. Tantos olhos atentos vasculharam tudo o que se recolheu na Operação Lava Jato e a única coisa que conseguiram foi condená-lo por um apartamento que o Ministério Público não só não conseguiu provar que é dele como um banco o arrestou por uma dívida da construtora que aparentemente o teria oferecido. Com isso, o tribunal garantiu uma condenação sem prova, o tribunal de segunda instância incrementou a pena e, agora, os juízes do Supremo recusaram o habeas corpus com doutas explicações em juridiquês. Tal como as “pedaladas” fiscais que valeram a Dilma Rousseff o seu impeachment, um dos atos políticos mais vergonhosos da história brasileira, a propriedade sem prova de um apartamento inclui agora a justiça brasileira nesta página negra dos quase 200 anos de vida do Brasil. Porque se Lula é esse monstro corrupto que querem fazer dele, deveria haver um rol de grandes crimes a imputar-lhe.

E não apenas a pedalada imobiliária que lhe valeu a condenação. Há crimes mais graves, com provas mais substanciais, que envolvem políticos com assento na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo e até na presidência. A quantas balas jurídicas já conseguiu esquivar-se Michel Temer (esse Mefistófeles político com aspirações a poeta) à conta das engendrações de bastidores que conseguiu estabelecer com a sua base de apoio? O caso de Lula não é jurídico, é apenas o último prego no caixão da revolução levada a cabo pelo PT e que transformou um dos países mais desiguais do mundo num país de esperança para os pobres e miseráveis. O martelo branco e abastado encarregou-se de o pregar muito bem. E com retórica jurídica.