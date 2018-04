A banda de Jared Leto, do irmão Shannon (e de Tomo Miličević) remarcou o concerto para 12 de setembro no Altice Arena. A novidade está também na inclusão de uma segunda noite em Portugal na digressão: a 11 de setembro no Pavilhão do Forum Braga.

Os bilhetes são postos à venda este sábado, dia 7. Todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 10 de abril terão oportunidade de devolução ou de utilizar o bilhete já adquirido num dos dois concertos agendados para setembro.

Os preços variam entre 25 e 35 euros para Braga; em Lisboa vão dos 34 aos 45 euros. Os Thirty Seconds To Mars editam hoje o sexto álbum "America", o primeiro em cinco anos desde "Love, Lust, Faith and Dreams".