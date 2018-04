Jorge Campos frisa que o BE tem estado "em oposição" ao Governo no que toca ao financiamento da Cultura, mas admite que o seu partido tem uma "posição dialogante" com o Executivo e quer aproveitar a polémica em torno do concurso de apoio às artes para voltar a uma reivindicação antiga da esquerda: a de o Orçamento para a Cultura chegar a 1% do PIB.

Isto, numa altura em que o Orçamento do Estado reserva apenas 0,2% do PIB para o financiamento do Ministério da Cultura.

"Temos sistematicamente criticado o subfinanciamento em relação às artes", afirmou Jorge Campos, que sublinhou a forma como o novo modelo de concurso afetou a sobrevivência de algumas estruturas culturais.

"Há regiões inteiras que desaparecem do mapa em termos de apoios", vincou, lembrando que muitas companhias históricas não conseguiram, graças às novas regras, financiamento para continuarem a funcionar.

Por isso, o bloquista quer saber se o Governo está disponível para "rever o modelo de apoio às artes".

Apesar das críticas à política do Governo para a Cultura, o tom mais duro foi para a bancada do CDS que hoje requereu um debate de urgência sobre o tema.

"Não podem vir agora armar-se em grandes defensores de quem atingiram sistematicamente e virem dizer que são os grandes defensores desta causa", atacou Jorge Campos, lembrando que a mediana de apoio às artes durante o anterior governo esteve nos 11, 5 milhões, quando o concurso lançado este ano se iniciou com 15 milhões e "já vamos em 19 milhões", depois dos reforços anunciados.