António Costa vai reunir-se com Theresa May, em Londres, já na próxima terça-feira. O encontro servirá para que os dois chefes de Governo preparem o novo quadro de relações bilaterais após o Brexit.

Fonte do executivo afirmou, em declarações à Lusa, que esta reunião com May será o primeiro ponto da agenda de dois dias da presença de Costa em Londres.

Neste encontro, o primeiro-ministro português deverá reiterar a posição portuguesa relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

“O primeiro-ministro português vai auscultar Theresa May sobre a avaliação que o Reino Unido faz do atual momento negocial tendo em vista a conclusão do acordo de saída. Mas a reunião servirá, sobretudo, para preparar o quadro da relação futura a nível bilateral”, declarou a mesma fonte.