Do mal, o menos. O Sporting saiu derrotado por 2-0 da visita ao Metropolitano, o novíssimo estádio do Atlético de Madrid, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, mas até se pode dar por satisfeito por não ter sofrido mais golos, num jogo em que a sua defesa se exibiu a um nível desastroso. Valeu Rui Patrício, esse sim novamente num plano de excelência, e algum desacerto dos atacantes colchoneros, para deixar ainda assim a eliminatória em aberto - isto, apesar de saber que não poderá contar com Fábio Coentrão e Bas Dost: ambos viram amarelo e estavam em risco de exclusão; por essa razão, não serão opção em Alvalade.

Os leões entraram praticamente a perder. Não é chavão: foi mesmo assim. Koke abriu o marcador aos 22 segundos!!!, depois de uma perda de bola absolutamente infantil de Coates à entrada da sua grande área. Logo no minuto seguinte, Patrício evitou o segundo a Godín. O Sporting quase festejou aos 33’, mas Oblak negou com categoria o golo a Gelson Martins, e aos 40’ o 2-0: Mathieu, com uma fífia monumental, isolou Griezmann e o francês não perdoou.

Aos 48’, outra vez Coates a oferecer um golo, no caso a Diego Costa, mas o hispano-brasileiro perdeu no duelo com Patrício. Assim seria novamente aos 51’ e aos 81’, agora a remate de Juanfran. O Sporting só ficou perto do golo mesmo no último lance do encontro, com Montero a atirar para as nuvens de forma escandalosa após defesa de Oblak a uma bomba de Bryan Ruiz.

Nos outros jogos da noite, destaque para as vitórias de Arsenal e Lázio: 4-1 ao CSKA de Moscovo e 4-2 ao RB Salzburg - Nani foi suplente não utilizado nos laziale. Já o RB Leipzig, com Bruma a cumprir os 90', bateu o Marselha por 1-0. Rolando, lesionado, não foi opção nos franceses, que contaram com o ex-benfiquista Mitroglou até aos 80'.