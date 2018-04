Depois de o lutador irlandês Conor McGregor ter invadido a Barclays Centre, em Nova Iorque e causado vários distúrbios foi emitido um mandado para a sua captura.

Segundo o The Independent, no Barclays Centre estavam a lutar Khabib Nurmagomedov e Max Holloway quando o lutador irlandês se dirigiu até ao autocarro onde estava o Nurmagomedov e o atingiu com vários objetos, acabando por ferir o treinador.

Os distúrbios foram registados em vídeo que posteriormente foram partilhados nas redes sociais.