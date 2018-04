A UEFA anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o Liverpool, no seguimento dos incidentes provocados pelos adeptos dos reds na chegada do autocarro do Manchester City a Anfield.

O organismo que rege o futebol mundial acusa os adeptos do Liverpool de lançamento de objetos e tochas contra o autocarro dos citizens e danificação do mesmo, além da criação de "distúrbios em massa". O processo será analisado pelo Comité de Ética e Disciplina da UEFA na reunião de 31 de maio.

Nas últimas horas, tem circulado pelas redes sociais um vídeo filmado por Manuel Estiarte, membro da equipa técnica de Pep Guardiola, onde é possível ver o cenário com que a comitiva do City se deparou aquando da chegada a Anfield na perspetiva da mesma e ouvir o impacto de alguns objetos atirados contra o veículo.