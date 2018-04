Moullinex

Luís Clara Gomes sabe bem o que é o jet lag e desde que Moullinex ainda era Moulinex e rodava o circuito de blogues com remisturas para bandas do gabarito dos Cut Copy. O tempo acrescentou um “l” por motivos de registo de marca e uma noção sonora de banda que o novo “Hypersex”, uma celebração da liberdade sexual na pista de dança que invariavelmente dá festa grossa. Hoje às 22h45 no B.Leza

Legendary Tigerman

Tal como Moullinex, Legendary Tiger Man exportou-se a si próprio. Se ainda pode chegar mais longe, é outra história mas a julgar pelo facto de o novo álbum ter sido gravado no Rancho de La Luna com David Catching (Eagles of Death Metal), a América está à espera de ser conquistada por alguém que é um raro animal feroz do rock’n’roll na era do algoritmo. Hoje às 22h45 no Musicbox

Diron Animal

Animal de nome e de atitude, Diron dos Throes + The Shine lançou-se às feras sozinho e o inaugural “Alone” acabou editado pela Soundway Records, uma das mais conceituadas editoras de música “pan-africana” ou de raiz afro-qualquer coisa. Se em disco, a coisa faz faísca, em concerto é uma central elétrica que começa em palco e desce à plateia sem clemência. Hoje à 00h00 no B.Leza

Bruno Pernadas

A música de Bruno Pernadas não tem tempo. É de agora, como podia ser de um verão californiano ido. Nem tem espaço, vem do espaço. Um par de álbuns consagraram um lugar único a um maestro conciliador da estrutura pop da canção clássica e da sua desconstrução: dos Beach Boys aos Stereolab, bossa nova, ou jazz psicadélico há um pouco de tudo neste (des)governo. Amanhã às 22h45 no B.Leza

Príncipe Showcase

Graças à Príncipe, DJ Marfox, DJ Nigga Fox, Nídia (agora sem Minaj) e DJ Lycox estão integrados num circuito internacional de clubes, e não só, são seguidos por produtores de vanguarda e, ainda assim, não deixam de fazer música de rua para fazer dançar os amigos. O que é que falta à Príncipe? O inverso. Mais (re)conhecimento fora de Lisboa mas não é uma ambição palpável. Amanhã à 01h00 no Musicbox