De acordo com a Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA), a procura, com base no número de passageiros por quilómetro, foi também superior em 3% ao crescimento de janeiro.

A IATA justifica a subida com a celebração mais tardia do ano novo lunar, que este ano foi a 16 de feveiro.

Também a capacidade de transporte aéreo internacional de passageiros (medida em assentos por quilómetro) aumentou 6,3% em fevereiro, enquanto a taxa de ocupação subiu 0,9% para os 80,4%, o melhor registo para um mês de fevereiro, que anteriormente era o registado em 2017 (79,5%).

"Tal como se esperava, observámos um regresso a uma procura mais forte em fevereiro, depois de uma desaceleração temporária em janeiro. [Este cenário] Tem por base um ambiente económico sólido e uma confiança empresarial robusta", comentou o diretor geral e CEO da IATA

Porém, o aumento dos custos do combustível e com trabalhadores em alguns países "provavelmente diminuirão este ano o estímulo das tarifas mais baixas no tráfego", acrescentou Alexandre de Juniac.

No mercado internacional, a procura aumentou 7,2%, numa subida de 3% em relação a fevereiro do ano passado, enquanto nos mercados nacionais a procura doméstica subiu 8,2%.