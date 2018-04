Esta quinta-feira um incêndio de grandes dimensões deflagrou num hospital em Istambul, Turquia, e está a destruir vários andares do edifício.

Segundo a agência Reuters os edifícios à volta do hospital foram evacuados. O canal de televisão NTV adianta ainda que os pacientes estão a ser retirados do hospital.

Até ao momento, não foram registados feridos ou mortos.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at Taksim First Aid Hospital in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/hVDF2c0a1u