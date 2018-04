A Câmara Municipal de Setúbal decidiu proceder ao corte de trânsito nos acessos às praias da Arrábida, entre Figueirinha e Creiro, durante a época balnear.

Esta decisão entra já em vigor no dia 1 de junho.

No entanto, apesar de os carros não poderem circular nessas zonas há uma alternativa. Um autocarro vai ser disponibilizado para as pessoas poderem continuar a deslocar-se entre as praias de Galapos e Galapinhos.

De forma a facilitar o acesso, quem preferir utilizar o autocarro pode deixar o carro num parque de estacionamento do Centro Comercial Alegro, uma vez que é gratuito, ou junto à rodoviária.