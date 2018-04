Belo filme: “Ladrões de Bicicletas”. Vittorio De Sica e a Roma destruída pela guerra. Não tem pontapés de bicicleta, claro! O filme que tem o pontapé de bicicleta mais visto no mundo é “Fuga Para a Vitória”, com aquela cena única de Pelé marcando um golo decisivo em cheio na baliza da alma do orgulho nazi, logo ele negrinho, negrinho, o mais não ariano possível.

A bicicleta de Ronaldo à Juventus não foi a sua primeira mas foi, certamente, a mais glosada.

De estalo!, diria o Alencar d’“Os Maias”.

Primeira página de todos os jornais desportivos da Europa.

E com todo o mérito!

O que me faz trazer aqui a história possível de um movimento extraordinário, talvez dos mais difíceis de executar com perfeição.

Vi muitos vídeos de pontapés de bicicleta de Pelé e ele foi o mais brilhante a pedalar: as costas completamente paralelas ao relvado, a bola chutada por cima da cabeça.

Hugo Sánchez, o mexicano, que também passou pelo Real Madrid, como Ronaldo, era outro especialista: aliás, era especialista em tudo o que metesse bola e acrobacias.

O próprio Eusébio despediu-se praticamente do futebol com uma bicicleta estupenda, noRoosevelt Stadium, em Nova Jérsia, já na sua fase americana, tinha 36 anos.

Provavelmente o seu último grande golo.

Nelson Rodrigues, o mestre da crónica brasileira, não tinha dúvidas. O inventor da bicicleta foi Leônidas, avançado do escrete que deu nas vistas no Mundial de 1938, em França. Leiam-no: “Bem me lembro do dia em que Leônidas fez, pela primeira vez no mundo, um gol de bicicleta. Jogavam Brasil e Argentina em S. Januário. Atacavam os brasileiros. Veio uma bola alta, lá da extrema, e Leônidas estava de costas para o gol. Sem tempo de se virar, ele deu o salto mais lindo que já se viu. Tornou-se leve, elástico, alado. Lá em cima, deitou-se e fez um maravilhoso movimento de pernas. A jogada, por si mesma, foi um deslumbramento. Mas além da beleza, da plasticidade, houve o resultado concreto: o gol.”

A chilena Os sul-americanos são muito possessivos nesta coisa de futebóis. Talvez para nós o jogo seja a coisa mais importante das coisas menos importantes mas, para eles, é certamente a coisa mais importante das coisas importantes. Por isso, os chilenos vieram a terreiro dizer que não há pontapés de bicicleta – há chilenas. Por causa de Unzaga Asla.

O golo de Leônidas frente à Argentina foi em 1934. Vinte anos antes de Leônidas da Silva, numa tarde sem data de 1914, o chileno Unzaga Asla resolveu pontapear uma bola por cima da cabeça, ombros paralelos ao chão.

Ramón Unzaga Asla era basco de nascimento, mas foi muito novo para o Chile. Curiosamente, jogava à defesa. Talvez por isso o seu pontapé não fosse tão apetecível: usava-o mais para tirar bolas de perto da sua baliza do que para metê--las nas balizas alheias. O movimento inesperado começou por merecer o repúdio dos árbitros e até lhe valeu uma cena de chapadas: “En dos ocasiones el árbitro me cobró falta por un salto de lujo que daba a fin de rechazar la pelota alegando que fouleaba al jugador contrario. Me vi obligado a observarle al árbitro su error, alegándole que reconocidos jueces no me la habían penado. Siguió después un cambio de palabras que trajo por resultado la orden del Sr. Beitía (el árbitro) para que abandonara la cancha. Me negué a salir de la cancha para arreglar cuentas. Lo hice y al lado afuera de élla tuve con el señor Beitía un cambio de bofetadas.”

Em Talcahuano, cidade chilena para onde os seus pais o levaram com apenas 12 anos, há uma estátua em sua homenagem: chutando uma chilena, como é óbvio.

La chalaca Eduardo Galeano, uruguaio, outro dos mestres da crónica, defende que o pontapé de bicicleta deve ser atribuído a Asla: “Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano: con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás, en un repentino vaivén de hojas de tijera.”

Mas os peruanos têm outra teoria. O pontapé de bicicleta é, para eles, la chalaca. Chalaco é o apodo que se dá aos habitantes de Callao, o porto de Lima. No início do séc. xx havia jogos de futebol renhidíssimos entre os trabalhadores portuários e os ingleses que implantavam o caminho-de-ferro. A chalaca foi de Callao para Talcahuano. De porto para porto. Ganhou igualmente o nome de chorera.

O grande especialista da chalaca foi, depois, um chileno, mas não Asla: David Arellano, o primeiro capitão do Colo Colo, avançado, que usava a bicicleta para marcar golos e não para afastar a bola fosse para onde fosse. Era um tão obcecado pontapeador de bicicletas que morreu precisamente por causa de uma. Não, não foi atropelado. Caiu mal, sobre um adversário, as pernas dobradas, os joelhos entrando com força na cavidade abdominal. Seguiu-se uma peritonite. Fatal.

A bicicleta é linda, mas também pode ser assassina...