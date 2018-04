Um vídeo que mostra uma alegada discussão entre membros da família real espanhola durante a missa do domingo de Páscoa tornou-se viral recentemente. O que parecia ser uma discussão entre a rainha Letizia e a sua sogra, a rainha emérita Sofia, não passou despercebida, mas um novo vídeo sugere que, afinal, a ‘protagoinista’ desta história não é uma rainha, mas sim uma princesa.

O primeiro vídeo sugeria que Letizia teria impedido Sofia de tirar uma fotografia com as netas, as infantas Leonor e Sofia, colocando-se à frente das câmaras. Letizia teria até afastado a mão da sogra do ombro de uma das filhas.

As imagens foram divulgadas na Internet e muito se falou sobre o assunto. Mas agora surgiu um novo vídeo que sugere que, afinal, a história pode não ter sido bem assim.

Nas imagens divulgadas no Instagram, o ângulo de filmagem é diferente e dá para perceber novos detalhes. O vídeo mostra o desagrado de uma das infantas perante a insistência da avó em tirar uma fotografia - A jovem tenta afastar-se de Sofia várias vezes. Letizia parece não se aperceber do que se está a passar.