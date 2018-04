Angola é um dos países africanos com localização em duas macrorregiões. Neste caso, a Austral e a Central, incluindo forte presença nos respetivos orgãos de integração – a SADC e a CEEAC.. Do estrito ponto de vista geográfico é metade do território em cada uma. Porém, em África, as macrorregiões não se definem apenas geograficamente nem ficam imutáveis. A própria expressão “macrorregião” é relativamente recente, tendo componentes de geografia, história, politica e economia, neste caso até se especializando por produtos. Assim, a Comissão do Golfo da Guiné abrange não só o referido golfo, mas estende-se até Angola e descerá à Namíbia se lá descobrirem petróleo. Esta área ainda não é uma macrorregião mas pode ser se os países membros derem visíbilidade à comissão, passando-se a um sexto conjunto, com os atuais Estados do Oeste, Centro e Austral.

Durante muito tempo, no período das guerras pós-coloniais, Angola era África Austral por razões estratégicas acentuando-se esta inserção após a queda do apartheid por motivos económicos. Porém, os constantes ressurgimentos da discussão sobre Cabinda e as intervenções angolanas dos anos 90. em ajuda às derrubadas de Mobutu e Lissouba (Congo-Brazzaville), puxaram-na para África Central sem sair da Austral. O mesmo da Tanzânia, em simultâneo na SADC e na Comunidade da África do Leste.

Esta dupla inclusão, sobretudo em fase de mudanças internas, implica ponderações porque as duas faixas e seus orgãos caminham por rotas opostas. Na África Central, o regime chadiano propõe-se aumentar os poderes (já enormes) do Presidente; no Congo (Kinshasa), em duplo quadro de inserção como Angola, o presidente Kabila prorrogou o seu mandato tanto quanto pode através de adiamentos sucessivos das eleições e agora parece inclinar-se para fazer eleger um sucessor da mesma linha e afastar candidatos rivais; na Republica Centro-Africana (RCA) a guerra baixou de intensidade sem que tivesse acabado a violência das milícias; no Burundi, o presidente Nkurunziza mudou a Constituição e permanece no poder ao preço de repressão severa; no Gabão a eleição de Ali Bongo foi mais que duvidosa e, ainda apor cima, o principal opositor, Jean Ping, ex-presidente da Comissão Africana, sofre um assédio constante e seus partidários perseguidos; na Guiné Equatorial está uma das mais brutais e corruptas ditaduras do continente. Desta forma, São Tomé e Príncipe representa exceção democrática.

Muito diferente na África Austral, onde se situam não só os dois regimes democráticos mais antigos de todo o Continente – Botswana e Maurícia –, mas também democracias mais recentes – Namíbia e África do Sul –, num clima geral de abertura maior ou menor, mas onde, neste momento, ditadura é apenas na Swazilandia. Além disso, pelo menos quatro países do extremo sul têm em andamento campanhas anticorrupção, indispensáveis ao desenvolvimento e à democracia, pois os desvios reduzem as capacidades nacionais de investimento e boa gestão, ao mesmo tempo que a maioria dos limites à liberdade de expressão são impostos para impedir denuncias sobre corrupção. São eles, África do Sul, Angola, Zâmbia e Zimbabwe, com iniciativas lançadas de dentro dos respectivos regimes e desfrutando até aqui de largo apoio social. Nos casos angolano e zimbabuano os efeitos sobre a liberdade de expressão e o debate público são evidentes, dado que na África do Sul nunca deixou de existir.

A dupla presença angolana nas regiões da SADC e da CEEAC coloca o país perante qual caminho seguir e, ao mesmo tempo, qual dos dois favorecer ou, então, optar pelo chamado realismo clássico em relações internacionais de conviver com ambos, risco enorme pois diversas situações da África Central caminham para confrontos violentos. Efeitos em Angola já vimos na Lunda Norte com os tumultos na província congolesa do Cassai e, se o foco armado antigovernamental existente no Congo Brazaville vier a consolidar-se, lá estará Cabinda novamente sob relâmpagos e raios. Pior ainda se os barris de pólvora da RCA ou dos Grandes Lagos forem acionados, pois neste caso será todo o sul do Saara a sentir impactos e urgências.

Portanto, as respostas aguardadas ou em construção no contexto angolano não incidem só internamente, farão diferenças subregionais a partir dum país birregional.