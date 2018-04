Segundo o ranking de 2018, feito pela plataforma Airbnb, sobre as cidades que melhor foram avaliadas por parte dos hóspedes que reservaram alojamento através da plataforma, a cidade de Funchal, Aljezur e Vila Nova de Gaia são as cidades mais hospitaleiras de Portugal.

A norte do país as cidades de Vila Nova de Gaia e Braga são as melhores classificadas, no centro destaca-se Aveiro e no Sul destaca-se Aljezur e Lagos. Nas ilhas, Funchal e Ponta Delgada são as mais bem pontuadas.

Em primeiro lugar encontra-se a cidade do funchal, seguida de Aljezur, Vila Nova de Gaia, Vila da Ericeira e Ponta Delgada.