Esta quarta-feira faz 50 anos que Martin Luther King foi assinado. Os Estados Unidos da América (EUA) estão a realizar várias comemorações para homenagear o legado do homem que lutou pelos direitos civis dos negros.

No local onde Luther King foi assassinado estão a decorrer vários discursos e esta quarta-feira centenas de pessoas estão reunidas em Washington para fazerem uma caminhada silenciosa até ao seu memorial que foi erguido em 2011.

Nos eventos comemorativos do aniversário da sua morte, que estão a decorrer em Memphis, deverão comparecer vários líderes dos direitos civis.

Esta noite, na cidade natal de Martin Luther King será ainda colocada uma coroa de flores no seu túmulo.

Os sinos vão, às 19h01 locais (hora local a que o ativista foi baleado), tocar 39 vezes em todo o país como forma de homenagem ao número de anos que Luther King viveu.

Martin Luther King ficou conhecido pelos seus discursos contra a discriminação racial nos EUA. O seu mais famoso discurso foi dado durante a marcha em Washington, onde defendeu a liberdade e igualdade de raças, tornando-se famoso pela frase ‘I have a dream’ (‘Eu tenho um sonho’, em tradução livre).

A sua luta contra as diferenças raciais não foi esquecida e é celebrada todos os anos nos EUA, no feriado com o seu nome: o Dia de Martin Luther King, que se celebra em janeiro.