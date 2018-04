Um estudo promovido pela aplicação digital de contraceção Natural Cycles revelou a idade em que as mulheres têm os melhores orgasmos… E o resultado vai surpreendê-lo.

De acordo com a investigação, feita a partir de entrevistas feitas a 2600 mulheres utilizando a metodologia baseada no conhecido McCoy Female Sexuality Questionnaire, as mulheres sentem os melhores orgasmos aos 36 anos.

Para chegar a esta conclusão, os investigadores dividiram as participantes em três grupos – mulheres com menos de 23 anos de idade, entre os 23 e os 36 anos e idade e um outro com mais de 36 anos.

A investigação chegou à conclusão que as mulheres deste último grupo viviam mais intensamente a sua vida sexual e tinham mais orgasmos, lê-se no site do jornal britânico Sun. Em causa poderá estar os níveis de confianças que as mulheres atingem nessa idade.

O estudo diz ainda que 58% das mulheres que estavam inseridas no grupo dos 26 anos tinha orgasmos regularmente – um aumento de 10% quando comparando com o grupo das mais novas e de 5% em relação ao segundo grupo.

No entanto, o estudo mostra também um lado menos positivo: enquanto 91% dos homens atingem o orgasmo durante a relação sexual, essa percentagem desce para os 64% quando se fala no sexo feminino.