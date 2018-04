A Câmara de Sintra vai cobrar uma taxa turística de dois euros a partir do próximo ano. O valor será cobrado por cada quarto num período nunca superior a três dias. As receitas serão aplicadas na reabilitação do centro histórico da vila. A informação foi avançada pelo presidente Basílio Horta. De acordo com o autarca, “é uma taxa perfeitamente equilibrada, não custa praticamente nada a pagar e esse dinheiro é essencial para a requalificação”.

De acordo com as contas de Basílio Horta está a decorrer neste momento um grande investimento no setor. “Há 30 anos que não se fazia um hotel em Sintra e agora temos um investimento de mais de 80 milhões”, explica. O investimento total previsto para a requalificação do centro histórico de Sintra é de cerca de 50 milhões de euros e inclui intervenções ao nível do saneamento básico e no edificado, tanto municipal como privado, ressalvando que se trata de um processo que “carece de muito cuidado e sensibilidade”.

Este anúncio surgiu depois de o Algarve e do Porto terem aprovado taxas semelhantes, seguindo o exemplo do que já acontece em Lisboa e em Cascais.