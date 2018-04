Se está com dúvidas em relação à entrega do IRS, esta pode ser uma forma de contornar a questão. A Associação para a Defesa do Consumidor (DECO) disponibilizou mais uma vez uma plataforma dedicada a ajudar as pessoas no preenchimento do IRS.

À semelhança dos anos anteriores, o uso desta plataforma não tem qualquer custo.

"É melhor entregar o IRS em conjunto ou em separado? E quem pode declarar as despesas do condomínio? Se o meu filho não vive comigo, posso deduzir as despesas dele? O nosso programa gratuito IRS Sem Custo, disponibilizado a todos os consumidores, ajuda a esclarecer", refere o comunicado da DECO.

Para usar esta funcionalidade, basta instalar o programa no computador e simular o preenchimento do IRS, com base em “questões simples”.

"À medida que preenche, o programa simula de imediato o valor de imposto a pagar ou a reembolsar. E perante duas opções possíveis de regime de tributação (escolher entre englobamento ou tributação autónoma, por exemplo), é indicado o caminho mais vantajoso", lê-se no comunicado.

Recorde-se que a entrega da declaração do Modelo 3 do IRS e a confirmação da declaração automática - por parte dos contribuintes que estejam abrangidos pelo IRS automático, que deverá abranger cerca de 60% dos agregados - começaram no dia 1 de abril e terminam no próximo dia 31 de maio. Por isso, já sabe: quanto mais cedo entregar a declaração, mais cedo irá receber o reembolso. Mas para poder beneficiar do máximo de valor terá de ter cumprido à risca a apresentação de despesas feitas no ano passado. Para quem for abrangido pelo sistema automático, o reembolso deverá ser feito no prazo de 12 dias.