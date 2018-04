A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) foi evacuada, esta quarta-feira de manhã, devido à presença de um pacote suspeito que foi encontrado na casa de banho, confirmou à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 10h45.

Além dos Bombeiros Sapadores do Porto, estão também no local equipas de inativação de engenhos explosivos da PSP.

O edíficio evacuado foi o I, onde funcionam os departamentos de eletrotecnia e Informática, mas no resto da Faculdade as aulas decorrem com toda a normalidade, escreve o Diário de Notícias, que cita fonte no local.