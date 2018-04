A Food Standards Agency (FCA) – agência alimentar oficial do Reino Unido -, lançou um alerta para todas as pessoas que gostam de comer as torradas mais queimadas ou qualquer outro alimento do género, assim como os alimentos demasiado cozinhados, uma vez que estes excessos de confeção podem causar cancro.

A agência garante que os hidratos de carbono e os aminoácidos, quando confecionados em conjunto a altas temperaturas, reagem entre si e formam um composto que ganha uma cor castanha, o chamado tostado, que se designa de acrilamida.

"Os testes no laboratório mostraram que a acrilamida na dieta causa cancro em animais. Embora as provas de estudos com humanos sobre o impacto da acrilamida na dieta sejam inconclusivas, os cientistas concordam que a acrilamida na comida pode causar cancro nos humanos e que seria prudente reduzir a sua exposição", escreveu a agência no alerta emitido na internet.

Os cientistas referem ainda que este composto químico se forma em alimentos que apresentam alto teor de amido, como é o caso das batatas, pão e raízes vegetais quando cozinhadas a altas temperaturas sendo, portanto, potencialmente cancerígena.

Veja aqui o estudo