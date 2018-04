De acordo com a Radio Sweden, que avança com a notícia, um incêndio deflagrou na embaixada portuguesa na Suécia, situada em Estocolmo e há, pelo menos, 14 feridos.

O edíficio, onde funcionam também as embaixadas da Tunísia e da Argentina, já está a ser evacuado e as autoridades suspeitam de fogo posto.

"O fogo definitivamente não está sob controlo", referiu Roger Steffen, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros de Estocolmo, em declarações à Rádio Sweden.

Segundo a mesma fonte, os feridos terão inalado fumo e já estão a ser assistidos.

No local encontram-se cerca de 50 elementos dos bombeiros e a zona que circunda o edíficio em questão foi interdita à população.

