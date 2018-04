O debate na TVI 24 tinha tudo para ser calmo. Reunia dois benfiquistas com o propósito de falar sobre a ascensão do Benfica ao primeiro lugar do campeonato.

No entanto, o que deveria ser uma conversa pacifica, rapidamente escalou para uma discussão que levou João Malheiro a abandonar o programa em direto depois de Malheiro criticar a atual política de comunicação do Benfica e de censurar as posições assumidas por Pedro Guerra em relação ao caso dos vouchers e dos –emails.

“Este senhor [Pedro Guerra] que aqui está, quando confrontado com a questão dos e-mails, a primeira coisa que diz é: ‘ é mentira’, disse João Malheiro, criticando ainda o tempo de resposta da comunicação do Benfica no caso dos vouchers.

E foi a partir deste momento que a discussão subiu de tom, levando Pedro Guerra a dizer que João Malheiro está a “fazer o jogo do amigo Bruno de Carvalho”: “Não foste ao casamento de Bruno de Carvalho? É teu amigo?”. Pouco depois, João Malheiro cumpriu a promessa e abandonou o programa.