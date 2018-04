É urgente e fica bem!

Alcobaça acolhe de braços abertos os turistas que demandam o notável monumento e enxameiam as ruas do pequeno centro histórico

Estamos no Ano Europeu do Património Cultural, conforme decisão adotada pelo Parlamento Europeu, sob proposta da Comissão Europeia, que estabelece 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural (AEPC 2018). Em conformidade, o governo estabeleceu uma agenda tendente a corporizar o AEPC 2018 em Portugal. Perfeito! E no sítio da Direção-Geral do Património Cultural está vastamente disponível informação no que ao património cultural diz respeito, pelo que não falta motivo para espicaçar a vontade de ir ver e conhecer o muito que o país tem para mostrar.

E, vai daí, uma saltada ao Mosteiro de Alcobaça, para mais agora que a região Centro, fustigada pelos incêndios do ano passado, pede visita solidária. Alcobaça, sendo uma cidade quase litoral – o mar anda perto e a vila da Nazaré fica ali mesmo ao lado –, não está imune às moléstias da interioridade. Nascida à sombra do mosteiro que lhe dá vida, e aninhada nos vales dos rios Alcoa e Baça que ali, num jardinzinho bem ajaezado, graciosamente se abraçam e o Alcoa se despede antes de correr para a foz, Alcobaça acolhe de braços abertos os turistas que demandam o notável monumento e enxameiam as ruas do pequeno centro histórico. E dão à cidade a animação e o vigor que de outro modo não teria. O Mosteiro de Alcobaça, cisterciense, cujas dimensões ainda hoje impressionam, classificado como Monumento Nacional e como Património da Humanidade pela UNESCO, acolhe, dentro da igreja, os belíssimos túmulos de D. Pedro i e Inês de Castro, local de romaria de muitos apaixonados, porventura menos interessados no legado patrimonial edificado do que na história da paixão avassaladora. Certo é que o magnífico trabalho escultórico dos túmulos – considerados das maiores esculturas tumulares da Idade Média – comove e como que prega ao chão quem os vê. Não menos perturbador é o facto de os vermos ainda mutilados pelos bárbaros danos causados aquando da vandalização pelos soldados de Napoleão na Terceira Invasão Francesa. Depois, andaram em bolandas até voltarem à localização inicial, frente a frente, no transepto, onde permanecem. E se os espaços para visita no mosteiro estão conservados, vá lá, as longas fachadas laterais parecem atacadas de erisipela, tal é o estado! Por sua vez, a fachada principal da igreja, ricamente lavrada, está semiencoberta por um diáfano véu liquénico, mesmo a pedir que a desnudem. Será que o AEPC 2018 vai passar por aqui?!

Igualmente velada parece a bem-sucedida relação comercial entre a Rosneft Oil Company, empresa estatal russa, e a British Petroleum (BP), que em nada terá sido afetada pela desenfreada sanha britânica a seguir ao envenenamento do ex-espião russo Skripal algures no Reino Unido. Com estridência, o governo britânico acusou a Rússia, i.e. Vladimir Putin, de patrocinar o atentado, dando origem a uma escalada de repulsão diplomática, envolvendo vários países ocidentais, jamais vista após a Guerra Fria. Ninguém ignora que Putin não é flor que se cheire, nem que de tal seria capaz, mas… e provas? Por que razão não se esperou pela investigação da Organização para a Proibição de Armas Químicas, apenas convidada a investigar já depois de atiçado o conflito? Investigação independente precisa-se!

