O falhanço da regulação

O Banco de Portugal, dotado de quadros de elevada formação, produtor sistemático de relatórios densos e estudos reconhecidos, viu-se sucessivamente surpreendido pelas vagas de imparidades no BPN, no BES ou no Banif

Ao pretenderem desenhar uma economia global de mercado preservando a dimensão social, muitos decisores políticos encontraram na regulação uma forma de equilibrar poderes e interesses sem o ruído da burocracia e da diferente estrutura das maquinarias públicas. Neste canto de sereia embarcaram não apenas os liberais e os conservadores, mas também os sociais-democratas e os progressistas, convergindo na ideia de que um Estado leve e flexível seria o bom motor para executar programas políticos diferenciados, escolhidos pelos eleitores, num contexto regulado e em que as condições básicas de equilíbrio e justiça estariam asseguradas.

O falhanço dos modelos de regulação está na origem de muitos dos males de que padecem as democracias atuais, do acerbar das desigualdades, do enfraquecimento da política e da emergência dos populismos um pouco por todo o globo.

A constatação do falhanço da regulação não é um libelo contra os reguladores em concreto. Em Portugal, na União Europeia (UE) e no mundo exerceram e exercem funções de regulação muitos profissionais competentes e bem-intencionados. É uma apreciação ao modelo e aos seus resultados.

A regulação pode não ter sido capturada por incompetentes ou corruptos, mas as fragilidades do modelo tornaram menos operativos e consequentes os que o serviram ou servem.

O teste da realidade não validou o papel benigno da regulação. Uma parte significativa dos reguladores não conseguiram resistir à pressão do poder brutal das redes económicas e financeiras globais que se foram constituindo, em contraponto com mercados e contextos locais atomizados. As assimetrias não foram combatidas e, nalguns casos, aprofundaram-se de forma escandalosa.

Em áreas-charneira como a energia, as finanças ou as comunicações, os reguladores tornaram-se anões técnicos e jurídicos face ao poderio das empresas e dos conglomerados-chave do mercado – uma tendência que tem vindo a agravar-se à medida que a globalização “desregulada” ganha asas e se liberta do controlo dos Estados e dos acordos comerciais de referência.

Em Portugal, o exemplo mais gritante do falhanço da regulação ocorreu no setor financeiro. O Banco de Portugal, dotado de quadros de elevada formação, produtor sistemático de relatórios densos e estudos reconhecidos, viu-se sucessivamente surpreendido pelas vagas de imparidades no BPN, no BES ou no Banif, para citar apenas os casos mais mediáticos.

As verbas que continuam a ser carreadas para colmatar as brechas bancárias seriam suficientes para capitalizar por muitos anos sistemas fundamentais para o nosso bem-estar coletivo como o Sistema Nacional de Saúde, o sistema de proteção social ou o sistema educativo e agilizar reformas modernizadoras da administração pública e nas funções de soberania.

É preciso reforçar a legitimidade da política e, em simultâneo, reforçar política e tecnicamente a regulação para a tornar mais capaz de cumprir a missão de defensora do bem comum que está subjacente a uma visão inclusiva e justa da economia de mercado.

Precisamos de reinventar a pedra filosofal da regulação como chave de uma sociedade mais justa e decente.

Eurodeputado