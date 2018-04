Governo patina e falha

A banca não para de dar problemas e pode até acontecer um “Montristepio”, mas muitas outras áreas estão caóticas

O governo atravessa uma fase crítica. Não por causa de greves e reivindicações que se intensificam com a aproximação do 25 de Abril e do 1.o de Maio. Isso é fruta da época que o PCP tem de colher, com o Bloco a colar-se e a fazer exigências ideológicas. Ambos marcam terreno para condicionar o próximo Orçamento, ajudados pela estratégia de Rio de não dar garantias de aprovação do OE.

Os problemas principais de Costa têm, pois, a ver com a ação governativa, que falha cada vez mais, apesar da cosmética mediática. Veja-se o défice que foi objetivamente de 3% por causa da CGD, por muito que Centeno proclame que os 4 mil milhões de injeção foram um investimento. É uma ilusão. E mais ilusão se torna quando é o líder do Eurogrupo a contestar o Eurostat. É verdade que nas contas de 2017 se ficou notavelmente abaixo de 1%, mas não o é menos que um défice é dinheiro que se gastou a mais. Quanto a este ano, já se sabe que vamos levar uma bolada de qualquer coisa como 800 milhões por causa do Novo Banco. E não vale a pena vir com a conversa de que é o Fundo de Resolução que paga. Quem paga são os portugueses, através dos seus impostos ou das comissões bancárias gigantescas. Isto enquanto esperamos por mais um chuto quando nos caírem em cima as contas do que pode ser um “Montristepio”, tutelado por Vieira da Silva enquanto ministro da Segurança Social que nunca mandou auditar a instituição. Um verdadeiro homem-problema, este ministro. Veja-se o cálculo das reformas, cujas contas agora são feitas com a retirada das penalizações para as carreiras longas. Porém, numa habilidade manhosa, não se contabilizam as bonificações de quem trabalha mais de 40 anos e passa a idade da reforma. Isto para não falar nos estranhos casos de processos de adoção de crianças que a TVI está farta de denunciar, enquanto o ministro se mantém impávido. Nisso é acompanhado por Joana Marques Vidal, que não deu explicações precisas sobre a sua ação em certos processos antigos de adoção por membros da IURD. E ainda há quem queira reconduzi-la por mais seis anos.

Outra trapalhada é a preparação do tempo de incêndios. O caos é óbvio. O ministro da Administração Interna, com o seu ar alucinado, não acerta uma, no que está devidamente acolitado pela criatura que continua a pontificar na Defesa, apesar da bandalheira que houve em Tancos. Helicópteros e aviões antifogo vão sair caríssimos quando tiverem de ser adjudicados à pressa. O que vale é que ardeu tanto o ano passado que desta vez só pode arder menos. É esse o raciocínio cínico do governo. Costa bem pode dizer que não se demitirá se as tragédias do ano passado se repetirem porque, se for o caso, nem Marcelo o ajudará como tem feito em quase tudo.

Entretanto, o ministro do Ambiente perdeu o pio. Por um tempo, deixou de se ouvir aquela voz de antigo locutor da Emissora Nacional. Foi salvo pela chuva copiosa que limpou a porcaria que as celuloses atiram para o Tejo e outros rios, devido ao aumento dos caudais. Deu um jeitão e nunca mais ninguém falou da seca, nomeadamente os média, como se a situação não voltasse rapidamente.

Mais grave, porque mais imediata, é a saúde. Os hospitais tornaram-se focos de contágio ainda mais perigosos. As condições gerais estão a degradar-se. Apenas meia dúzia de unidades de excelência continuam a funcionar sem grandes sobressaltos e graças à abnegação de alguns funcionários. Nos centros de saúde, a situação é catastrófica.

Outros focos de degradação estão no ensino, nomeadamente o superior, e na justiça, enquanto cresce alguma tensão à volta de questões estratégicas como o aeroporto do Montijo. A situação na administração da justiça continua digna do Terceiro Mundo, não só pela qualidade de certas sentenças e práticas morosas de juízes e procuradores, mas também pela degradação de infraestruturas e equipamentos.

Tem valido para dar uma margem financeira e uma imagem boa do país a circunstância de a sociedade civil criar emprego e mais receita através da sua iniciativa e das exportações, nomeadamente o turismo, que o Bloco de Esquerda anda danado para estragar, atuando como um cavalo de Troia para rebentar com o alojamento local, a fim de servir os interesses de grandes grupos.

Na política externa, foi o que se viu. De rabinho entre as pernas face a Putin, Portugal humilhou-se. E não foi só por causa de Guterres nem do PCP ou do Bloco. Foi pelo estranho amor que os socialistas passaram a ter por ditadores, desde que não sejam dos PALOP. Chávez, Maduro, Lula, Khadafi, Mubarak e, agora, Sisi, Mugabe, Putin sempre tiveram um lugarzinho no coração do PS, desde o advento de Sócrates, de quem Santos Silva foi apóstolo. A atitude tomada agora ficou--nos mal, sejam lá quais forem os motivos. Não admirava que houvesse algum futuro negócio à mistura, como acontece com a China, sempre tolerada. O tempo dirá. Até lá, vamos andando, como diz o secretário-geral da ONU, que Costa e Marcelo tanto veneram.

Visto ao longe, Portugal está melhor. Mas olhando de perto, vê-se que se acumulam problemas que afetam a vida de cada um. Costa tem margem política para aguentar, mas o terreno começa a falhar-lhe, como decerto ele já percebeu.

Jornalista