A missa de Páscoa parece não ter corrido muito bem para a família real espanhola. Um alegado desentendimento entre a rainha Letizia e a rainha emérita Sofia foi captado pelas câmaras de telemóveis e divulgado na Internet.

A situação ocorreu no domingo de Páscoa, à saída da Catedral de Palma de Maiorca, quando a rainha emérita se preparava para posar para os fotógrafos com as duas netas, Leonor e Sofia.

No entanto, este comportamento parece não ter agradado a Letizia, que se pôs à frente da antiga rainha e das filhas, impedindo que fossem tiradas fotografias. A rainha chega mesmo a tenta afastar a mão da sogra do ombro das suas filhas. O antigo rei Juan Carlos estava ao lado a assistir a tudo, estupefacto.

Este momento foi captado pelas câmaras de telemóveis e divulgado na Internet. No Twitter, o vídeo teve milhares de reações (chegou a cerca de 20 mil pessoas) e levou até a que pessoas ligadas à família real espanhola se pronunciassem sobre o sucedido: Maria-Chantal, sobrinha de Sofia, escreveu naquela plataforma que que "nenhuma avó merece esse tipo de tratamento".