O deputado e ex-autarca José Silvano é oficialmente o novo secretário-geral do PSD. O nome que Rui Rio escolheu para ser o sucessor de Feliciano Barreiras Duarte, demissionário após escândalo curricular e breve mandato de um mês, foi ontem ratificado na reunião do primeiro Conselho Nacional do partido desde o congresso que consagrou Rio.

Silvano, que já exercia até funções enquanto secretário-geral, colheu 78% de votos favoráveis e 21 nulos ou em branco dos dirigentes nacionais do PSD eleitos no referido último congresso do partido, em fevereiro deste ano.

O perfil conciliador do veterano tem sido enaltecido entre as bases sociais-democratas depois da saída tumultuosa de Barreiras Duarte. A votação positiva representa um balão de oxigénio para a nova direção, que teve começo político atribulado.

O Conselho Nacional reuniu-se na cidade do Porto, onde reside o presidente do PSD, Rui Rio.