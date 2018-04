Condenado a 12 anos e um mês de prisão, com sentença confirmada em segunda instância, Luiz Inácio Lula da Silva permanece em liberdade mercê de um salvo-conduto concedido pelos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, isso tudo pode mudar. Se o Supremo recusar o habeas corpus interposto pela defesa, o ex-presidente brasileiro será conduzido à prisão nos próximos dias para começar a cumprir a pena a que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex do Guarujá, que alegadamente teria recebido de uma construtora.

Os últimos dias têm sido de burburinho em torno do caso, com manifestações pró e contra e a ação de lóbis que procuram influenciar a decisão dos 11 ministros, que é como são denominados os juízes do Supremo. Procuradores, promotores e juízes criminais entregaram uma petição com 5058 assinaturas onde defendem que alguém condenado na segunda instância pode ser preso. Outra petição, esta de 3242 advogados, garante precisamente o contrário: enquanto não forem esgotados os recursos, o réu pode aguardar em liberdade.

O que se joga não é apenas a vida de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que trouxe esperança a uma grande parte dos brasileiros, mas o futuro político do país, pois o ex-chefe de Estado continua a liderar todas as sondagens para as eleições presidenciais de outubro. Negado o habeas corpus, acabariam as ambições presidenciais de Lula; aceite, o ex-chefe de Estado continuaria a lutar para chegar até às urnas em outubro, até porque os outros seis processos em que é arguido não deverão ser julgados entretanto.

“Não estou aqui pelo direito de ser candidato. O que eu quero é que eles parem de mentir a meu respeito e devolvam a minha inocência”, afirmou Lula na segunda-feira à noite, no Rio de Janeiro, numa iniciativa de partidos de esquerda e movimentos sociais. Aí, Lula falou de um país que em 2014 parecia feliz e agora está dividido pelo ódio.

“A sociedade foi ficando tomada de um ódio demonstrado 24 horas por dia, demonstrado em qualquer rádio, em qualquer jornal, em qualquer televisão”, afirmou Lula. Juan Arias escrevia ontem no “El País Brasil” sobre essa “sociedade desorientada e envenenada por ódios políticos”, onde se vive como se “todos tivessem combinado, ao mesmo tempo, de se odiar, confrontar, acusar e até agredir fisicamente”. Para Arias, o Brasil que hoje aguarda a decisão do STF “parece a conjunção de um terramoto e um incêndio”, onde a sensatez e o respeito pelo outro, pelas suas ideias e o direito de exprimi-las, são postos em causa a cada momento.

A divisão abismal aberta entre um lado e outro da barricada esticou tanto a corda que é difícil alguém tentar encontrar uma posição qualquer de diálogo – entre o “nós” e o “eles” em que o Brasil vive e onde existe um deserto para opiniões moderadas. E os juízes do STF são hoje alvo de enorme pressão vinda de todos os lados. A ponto de a sua presidente, Cármen Lúcia, se ter visto na obrigação de se manifestar publicamente: “Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade.”

Tudo aponta para que amanhã, como tem sido apanágio nos últimos tempos, no Brasil haja tudo menos serenidade. Centenas de manifestações pró e contra foram convocadas para ontem e estão convocadas para hoje, num último reforço da pressão. Aparentemente, diz a imprensa brasileira, a decisão está dependente dos juízes Rosa Weber ou Alexandre de Moraes, o mais jovem entre o colégio de magistrados do STF, e do lado para onde penderem os seus votos, já que os outros terão a decisão tomada.