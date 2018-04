As últimas tempestades em Portugal causaram, só este ano, prejuízos em toda a costa portuguesa no valor de 1,4 milhões de euros, sendo que 800 mil euros são apenas na região do Algarve, anunciou hoje o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

“Os prejuízos são de 1,4 milhões de euros em toda a costa litoral de Portugal, estando o Ministério do Ambiente a celebrar 25 protocolos para recuperar as estruturas danificadas pelos temporais”, indicou o ministro.

O governante falava à margem de uma visita a Portimão, no Algarve, para a assinatura de dois protocolos entre o Fundo Ambiental e a Câmara Municipal de Portimão. Durante a sua intervenção, o ministro referiu que as alterações climáticas “são um problema a que nos temos de adaptar e, ao mesmo tempo, ter capacidade para repor algumas das dinâmicas”.

“O reforço e a reposição contínua têm mesmo de ser feitos pela mão do homem”, sublinhou.